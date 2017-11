Natalia Valdebenito: “Votar por Piñera es un despropósito para los derechos humanos de la mujer”

“No confío en quien utilizó una imagen del matrimonio igualitario y ahora se manifiesta en contra suyo”, afirma la comediante, que el jueves y viernes actúa en el Teatro Regional. Acerca de las respuestas de músicos frente a acusaciones de violencia y acoso sexual de parte de sus pares, critica que los hombres “no saben cómo apoyar, ni cómo reaccionar si lo que dicen sobre ellos es mentira o verdad”. De todo ello y mucho más, habla en exclusiva con El Rancagüino.

Marcela Catalán

“Disculpa que no te contestara, es que no atiendo números desconocidos. Puede ser la Alianza para pedirme plata”, ironiza Natalia Valdebenito a través del celular, después de conducir su programa ‘Café con Nata’ en la emisora Súbela Radio. Por estos días la ex ‘Cabra Chica Gritona’ genera noticia tras lanzar su show ‘Gritona’ en Netflix, plataforma que simboliza un sueño para muchos de sus pares, donde su nombre se codea con colegas como Amy Schumer y Sarah Silverman.

También genera debate por sus opiniones políticas, dando una de las cuñas más comentadas en los últimos días. ‘Prefiero votar por un mojón que por Piñera’, aseguró en Radio Cooperativa. Del Festival de Viña, poder, violencia de género y de su futuro, conversó con El Rancagüino de manera exclusiva, a propósito de que este jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, a las 20:30 horas, vuelve al Teatro Regional. ‘Sin Miedo’ se llama el espectáculo que la trae de regreso a la ciudad.

¿Qué temas abordas en ‘Sin Miedo’? Entiendo que hablas de Piñera y de la campaña del miedo respecto a un futuro estancamiento de la economía, en caso de que no sea electo.

Por supuesto que vamos a hablar de eso. ‘Sin Miedo’ también es una observación, después de todo lo que pasó con ‘Gritona’ (tras el Festival de Viña), en cuanto a que por primera vez una mujer hablaba de temas de mujeres en un escenario tan masivo. Y por supuesto que abordo temas como el aborto, y otros más amables como las amigas. Si bien tengo clarísimo mi estilo, lo que me gusta y cuáles son mis luchas, sin duda mi misión es divertir y eso me encanta. Entonces, es para cagarse de la risa. Pese a que trato asuntos rudos, hago la vuelta y hablo de todo. Al final te ríes mucho, me esfuerzo para que eso ocurra.

El aborto genera discusión en todos los sectores, ya sea en los vinculados a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo reacciona el público ante ese tópico en particular?

Con reflexión, porque reflexiono al respecto y no impongo mi propia postura, aunque creo que está súper clara y no hay para qué reafirmarla. Tampoco pido votos. Por ende, no necesito decir lo que me conviene, sino lo que se me ocurre. Es una reflexión en cuanto a todo lo que pasó (con el debate de las tres causales), todo lo que se habló, y (es una invitación) a mirar esto con una perspectiva crítica. Porque puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de pronto te encuentras con políticos que no están a la altura de la discusión y eso puede transformarse en un chiste.

¿Cómo surgió la posibilidad de que ‘Gritona’ llegara a Netflix?

Se gestó de una manera bien natural. Hay dos historias. La primera ocurre después de que Netflix me pidiera el especial que grabé en agosto, a lanzarse en marzo. En paralelo yo estaba haciendo el disco (con mis rutinas), que consiste en un show en vivo llevado al formato de audio, el cual también está en Spotify. Cuando fui a Miami a grabarlo con una empresa súper grande de comedia, llamada Comedy Dynamics, llevé un videíto de ‘Gritona’ y les dije ‘oye, hice esto, se llenó el Caupolicán’. A ellos les gustó y se lo mostraron a Netflix, difundiéndose antes que el especial grabado (para salir en marzo). Se dio de manera natural y, como el trabajo estaba bueno, les gustó. No fue un show grabado para Netflix, por lo que ellos se adaptaron a esto y le ha ido súper bien (en la plataforma). Ésta es su tercera semana (en línea), todavía está en tendencias y sigue súper bien en el ranking, porque es un trabajo hecho a pulso por mi equipo, algo muy personal y bonito.

En ‘Gritona’ te refieres a los hombres que les dicen a sus parejas que ‘ya van a ver a esa, que te mete cosas en la cabeza’. ¿Muchas mujeres te hacen comentarios de ese tipo?

Sí, son ellos mismos los que hablan de eso. Yo me río un poco de ese público que va medio obligado, acompañando a quienes realmente quieren estar ahí, pero también se relaciona con la comedia, con hacer un poco de catarsis y (abordar) el nervio de enfrentarse a una fulana que habla tanta huevada como yo (se ríe). En el fondo los llamo a que la pasemos bien, aunque vayan obligados. Y sí, me llegan muchos comentarios de ese tipo. Sin embargo estoy segura de que no hice nada de eso: todas somos independientes de mente y podemos sacar ideas de donde sea.

Tus entrevistas igualmente generan bastantes comentarios, tanto positivos como negativos. Incluso algunos son fuertes y agresivos. ¿Cómo te proteges de estos últimos para seguir adelante?

Lo tomo de quien viene. Si se trata de un bot de Piñera, por supuesto que next. Si proviene de una cuenta hecha sólo para agredir, next. Pero no puedes hacerte la lesa con todo. O sea, soy un ser humano y si bien tengo una personalidad fuerte, como cualquier persona, tengo mis matices. De pronto me pregunto hasta qué punto estoy segura y qué pasaría si todas esas amenazas o palabras feas se materializaran y me atacaran. Por otro lado, soy comediante, pienso que mi misión es hacer reír y ya he sacado como tres rutinas de eso. Me imagino a quien escribe del otro lado, me paso el rollo, a veces interactúo con esas personas y terminan dando su brazo a torcer, porque se dan cuenta de que sólo es violencia, entonces a veces se dan conversaciones interesantes y aprendo mucho. He aprendido de mi propia tolerancia: es súper alta, tanto para entender que del otro lado existe otro pensamiento -lo cual también me ayuda mí-, como para saber que hay personas que se pueden sentir afectadas por lo que digo, aunque otros simplemente son violentos. A veces es difícil, pero en general saco más rutinas.

En ese sentido, ¿’Sin Miedo’ es una respuesta a los eventuales comentarios negativos que pueden darse tras tus rutinas, en cuanto a atreverte y continuar con tu trabajo?

Exacto. Tengo que seguir adelante, estén de acuerdo o no, porque me trataron de meter mucho miedo y yo no caí. Tanta ofensa, tanto garabato, tanta descalificación, puede asustar. Pero de pronto me di cuenta de que no, de que debía seguir adelante sin miedo.

Sobre el show que estrenarás en Netflix en marzo, ¿es una rutina especialmente preparada para esta plataforma?

No soy muy de prepararme para las cosas: creo que Netflix o el mundo deben conocerme tal cual. Pero es una producción de ellos, más ajena a mí en términos de producción. Sin embargo, en cuanto a la temática, se encontrarán con una crítica bastante fuerte a Chile, ahora se van a enojar todos conmigo (se ríe al otro lado del teléfono), y parecida a ‘Sin Miedo’, aunque no es la misma.



¿Qué te pareció la entrega del Premio Nacional del Humor a Felipe Avello?

Conozco ese premio, porque en una oportunidad fui jurado suyo y en ese momento lo otorgamos a Mauricio Redolés. Honestamente pensaba que lo entregaban a personas mayores, por lo que fue sorpresivo que se lo llevara Felipe, en vista de los anteriores ganadores. Pero me parece bien, creo que él trabaja harto en comedia y eso lo hace sin duda un comediante, que no es lo mismo que alguien que juega a hacer stand up, es más o menos chistoso, y en su biografía de Twitter escribe que es comediante. En su caso estamos frente a un comediante y eso es bacán, porque enaltece la pega de uno al destacar a quien se dedica a esto cien por ciento. Felipe es genial, pese a que nadie espera que algo llamado como premio nacional sea entregado a una persona como Felipe, por la juventud. Por mi parte, estoy súper de acuerdo. Chile no es tan solemne, somos todos bien ordinarios.

¿Te gustaría verlo en el Festival de Viña 2018?

Sí. Igual no veo el festival, entonces me da lo mismo (se ríe). Quisiera que estuviera gente que no va a estar. Me gustaría que se presentara Nathalie Nicloux, Ángela Díaz Navarrete, que hubiera harta presencia femenina. Escuchar a hombres hacer su comedia, está súper difícil. Si llegan con chistes homofóbicos, machistas o con una visión acotada de la mujer, les irá mal, porque ahora no hay lugar para eso. Será complicado para el hombre que vaya, porque todos estamos atentos y ya no queremos chistes de violaciones o que apunten a que la mujer es cualquier cosa. El desafío es súper grande.

Estuviste en la Quinta Vergara hace muy poco. ¿Te han ofrecido volver?

Estuve hace dos años y todavía no lo superan. Por tanto, no creo que vuelva pronto (se ríe). Aún están tratando de sacar mi imagen de ahí, así que no lo creo.

Hace unos días dijiste que en el balotaje votarías por un mojón antes que por Sebastián Piñera, mientras que en un programa de televisión deslizaste que tu candidata fue Beatriz Sánchez en la primera vuelta. ¿Eso significa que efectivamente votarás por Alejandro Guillier?

Pienso que es la única solución. No soy frente amplista ni pertenezco a nada. Veo todo desde afuera, ése es mi lugar en el mundo: observar y participar dentro de mis posibilidades, porque tampoco creo que cambiaré sola las cosas. Creo que votar por Piñera es un despropósito para los derechos humanos de la mujer, no confío en quien utilizó una imagen del matrimonio igualitario y ahora se manifiesta en contra suyo. No me queda otra que votar por quien sea, pero no hago campañas, sólo anti campañas.

Independiente de quien gane, ¿qué esperarías de un próximo Gobierno? ¿En qué se debe seguir avanzando?

Que se conecten con las personas y no con el poder económico. Es súper importante que el Estado nos proteja, porque nadie actúa así frente a los poderosos y ellos hacen y deshacen leyes, arreglan todo a su conveniencia. Deben poner atención en lo que quiere la gente. Si un 70 por ciento de la población dice que necesita una ley de aborto, no veo por qué un candidato como Piñera u otro asociado a él afirme que derogará una normativa que tanto costó conseguir, la cual puede salvar la vida de las mujeres. Ahí se nota que estos diputados, muy jóvenes y todo, son capaces de ponerse en contra de la voluntad de la gente para satisfacer a los poderosos. Y por supuesto que ahí estoy en contra de Guillier y de Piñera, porque necesitamos un Estado consciente de que existe un pueblo diverso, con muchas necesidades.

¿El paso lógico es que un próximo gobierno avance en una ley de aborto sin causales?

Sería pedirle a Chile que se pegue en la cabeza. Por mí, sí: aborto libre, seguro y legal. Pero supongo que para eso aún falta.

Acabas de decir que si bien tu candidata era Beatriz Sánchez, no eres frente amplista…

Tengo más de dos dedos de frente, pero no soy partidista.

¿Has pensado en militar?

Nunca. O sea, si quisiera, tal vez ocuparía un lugar. No me refiero a un lugar político, pero nada que ver: exponer ideas políticas no se relaciona con que voten por mí. Más bien, apunta a encontrarse en el teatro, reflexionar, aprender y entender. Ésa es mi volada. El escenario también es un lugar político y yo lo uso para que la gente reflexione. No puedo decirte con qué idea te debes ir a la casa. Pero si puedo instalar una duda, me quedo contenta. El escenario es mi lugar en el mundo. El resto de las cosas, nada que ver. Soy de izquierda, pero no puedo estar del lado del poder. Si quiero hablar de ideas, no puedo estar del lado del poder.

¿Cómo te parece que ha reaccionado la escena local a las acusaciones de violencia contra la mujer, en el caso de Tea Time, o a los testimonios de abuso y acoso a integrantes o equipo asociado a bandas como Planeta No o Me Llamo Sebastián?

En general, los hombres están súper sorprendidos con este cambio de orden. No saben cómo apoyar la idea, ni cómo reaccionar frente a si lo que dicen sobre ellos es mentira o es verdad, o si sus amigos son unos sacos de huevas. No saben. Porque muy músicos serán, muy homosexuales en algunos casos serán, abiertamente se catalogarán a sí mismos como feministas, pero frente a los hechos les sale desde el alma el machismo con que fueron criados. Su forma de ver las cosas es igual a la de Kike Morandé, o sea, es un juego. Don Francisco dice que dio unos besos locos a las modelos, que era un juego. Al final, están en la misma dinámica de pensamiento: la responsable no es más que la mujer y los demás son víctimas, incluso los acusados, incluso los hombres que se ven muy afectados. Pero la noticia es que ellos no son las víctimas. Son los responsables y se deben comportar a la altura. Yo los invito a ponerse en el lugar de las personas, por mucho que no hayan sido criados de esa forma: a callar cuando no tengan nada interesante que decir, y aportar cuando crean que lo harán desde el corazón.

Sobre tus planes a futuro, recuerdo que tras tu paso por el Festival de Viña, dijiste que estabas escribiendo un libro…

Sí, ya estoy en eso, podría salir el próximo año. Ahora sí me pude concentrar, porque con tanta cosa, Netflix, gira y todo, no pude parar para concretarme. Pero ahora sí, estoy detenida (trabajando en él), y será mi próximo proyecto. Aunque no será publicado tan luego, porque se trata de asuntos que salen con un rato.

¿Es una autobiografía?

No, no estamos para eso, soy muy joven (se ríe). Lo estoy armando, pero todavía no me gustaría contar nada. Estamos en proceso de armado, aunque puedo decir que hay harto de lo que han escuchado de mí: me refiero a las rutinas y todo. Puede ser que estén impresas en un libro, así que estará bueno.

Muchas mujeres, de diferentes ámbitos, han expresado que están aburridas de preguntas que pasan a llevar su integridad o que derechamente califican como machistas. Así lo dijo la cantante Mon Laferte hace poco. ¿Hay preguntas de las que estés aburrida?

De todas las que me hiciste. No, jaja. Hablar acerca de los temas es súper importante, no le haría el quite a ninguna pregunta. De hecho, aunque me repitan algunas, no lo hago. Por ejemplo, me consultan acerca de la maternidad. Si bien es cierto que es un asunto súper personal y me podría llegar a molestar, sin embargo, considero que puede ayudar a quienes se sienten tal como yo, que no quieren ser mamás, (diciéndoles que) da lo mismo, pueden ser tan felices como alguien con nueve hijos, como la esposa de José Antonio Kast, jaja.

En cuanto a faltas de respeto, creo que hay varias. No sé si me he adaptado al tema, pero en su momento me ofendió que dudaran de que yo hacía mi trabajo: siempre creían que había un hombre muy inteligente que movía los hilos detrás de mí (se ríe). Así me dijo alguien una vez. Puede ser que eso me ofenda, porque no reconocen que el trabajo es sólo mío y aquí no hay un grupo de guionistas. Cuando te subestiman, eso duele un poco. Pero como Twitter, hay que tomarlo desde quien viene.

Fotos: Ignacio Gálvez.