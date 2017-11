Las apuestas del “Guillierismo” y “Piñerismo” en la región de cara a la Segunda Vuelta Presidencial

Realidades diametralmente distintas experimentan ambas coaliciones, tanto a nivel local como nacional, anticipando una dura batalla electoral que sin lugar a dudas estará definida por la estrategia y poder de convencimiento de cada comando.



Por Juvenal Arancibia D.

A casi tres semanas del balotaje que dirimirá quién ocupara el sillón presidencial de La Moneda por los próximos 4 años, es que los partidarios de Alejandro Guillier y Sebastián Piñera delinean sus ejes programáticos y estrategias para convencer a un electorado indeciso y que no participó en la primera vuelta.

Si se realiza el análisis del trabajo realizado hasta el momento, la tendencia indica que la coalición de Chile Vamos lleva la delantera, entregando un lineamiento basado sobre el trabajo de calle que comenzó en la región al día siguiente de las elecciones del pasado 19 de noviembre. Los adherentes al senador Guillier, en tanto, adelantan que este jueves a las 20 horas se reunirán las cúpulas regionales para entregar las tareas inmediatas a realizar en los distritos 15 y 16.



CADA DIPUTADO COMO JEFE DE CAMPAÑA

Si existe un denominador común entre ambos comandos es que hasta el momento no se erigió una cúpula directiva definida por un jefe de campaña, tanto Chile Vamos como la Nueva Mayoría y la centro izquierda en general optaron por un trabajo sectorizado con la ayuda de los representantes parlamentarios de cada distrito.

Es así como Diego Schalper, el flamante diputado electo por el distrito 15 definió que el trabajo de la coalición apuesta por ““presidencializar” la elección y eso significa que las personas puedan marcar un contraste muy nítido entre la capacidad que tiene alguien como Alejandro Guillier para conducir el país y la capacidad que tiene Sebastián Piñera, para conducir un país, porque evidentemente gobiernan las coaliciones pero los presidentes tienen finalmente la última palabra”.

“Yo no tengo la menor duda de que si se volviera a repetir algo como lo que ocurrió como los 33 mineros, necesitamos alguien con la determinación, el coraje y la capacidad del presidente Piñera, si sucediera algo como los incendios (forestales) de principio de año a mi me gustaría tener en el gobierno a alguien como Sebastián Piñera. Queremos hacer esa invitación a los electores a que piensen quién es el que está más preparado”, agregó el recientemente electo diputado independiente apoyado por RN.

Para Schalper, otro tema a destacar es “dejar en evidencia es que el candidato Guillier no tiene programa hasta hoy, todos los días nos aparece con un ofertón distinto pero que más que un programa macizo es un ofertón pensando en algún grupo específico, ayer hizo unos anuncios tratando de congraciarse con el Frente Amplio, hoy quizás habrá otras propuestas buscando congraciarse con alguien pero los países no funcionan con menús a la carta para los grupos de interés, los países funcionan con programas de gobierno”.

Por su parte, Juan Luis Castro, diputado reelecto del PS por el distrito 15, haciéndose cargo de las críticas a la “tibieza” con que ha operado el comando post primera vuelta expresó que “en lo orgánico, me toca a mi asumir junto al diputado en ejercicio Felipe Letelier y junto al diputado electo Raúl Soto, la coordinación del distrito 15 y en el distrito 16 lo está haciendo el diputado electo Cosme Mellado, todo esto bajo un concejo regional donde está el senador, presidentes departidos regionales, un consejo de CORES que tiene una mirada general de lo que ocurre en la región pero operativamente a través de los distritos”.

“Para tal efecto” prosiguió el congresista “ya está convocada para este jueves a las 20 horas a todo el activo de lo que ha sido la Nueva Mayoría pero sobre todo dirigentes sociales y vecinales a una actividad en el Sindicato de Panificadores, donde se entregarán las tareas inmediatas: puerta a puerta y la feriatón que empieza el día 3 de diciembre para poder desarrollar esta campaña que es muy breve, de 11 días en términos legales y que permita desplegar toda la fuerza para que triunfe Guillier”.

Respecto a los llamados “ofertones electorales” de Guillier, como el anuncio de la apertura a una futura condonación del CAE o un sistema previsional paralelo, Castro argumentó que “es una caricatura. Lo que algunos hablan de tibieza o dubitación, otros lo llaman ahora ofertón. La gente que apoya a Piñera está en su derecho pero no en el derecho de atacar arteramente las opiniones distintas a las de ellos y que si encarna nuestro candidato presidencial que representa al abanico completo de los sectores que votaron por distintos candidatos pero que representan el progresismo en Chile”.

Finalmente, Castro salió al paso de la crítica por una supuesta falta de un programa de gobierno consolidado, señalando que “programa hay y pensamos que son ejes muy potentes para que el electorado – particularmente ligado a Beatriz Sánchez- que no votó por Guillier, pueda concurrir con su voto a este modelo de cambio, muy distinto al conservadurismo que ha tenido Sebastián Piñera”.



TRABAJO DE CALLE

En cuanto a la labor de los comandos en los llamados “puerta a puerta” o trabajo de calle, Diego Schalper expresó que Chile Vamos “está operando como coalición, tenemos equipos comunales que tienen la responsabilidad de hacer algo muy obvio y que muchas veces por obvio se olvida que significa sacarse los zapatos y ponerse las zapatillas o sea salir a la calle, a conversar con la gente e invitarlos a participar”.

El diputado electo agregó “Chile Vamos en una coyuntura suma líderes nacionales y sale a la calle a enviar un mensaje, al otro lado de la vereda uno ve que cambian el equipo completo; que la vocera del PC sale sacándole la mugre al comando porque se notifica por la prensa, la nueva vocera la verdad es que no da nunca con el tono, entonces siento que nuestra coalición está haciendo todo lo correcto, en el otro lado yo al menos no he visto a Alejandro Guillier en la calle, lo hemos visto poco en general pero en los últimos días parece que le gustó más los sillones de cuerina que los zapatos de cuerina. Pareciera ser que la Nueva Mayoría se sintió más cómoda en la casa que en la calle”, aseguró.

Ante las incendiarias palabras de Schalper, el congresista oficialista agregó que “el triunfo para Alejandro Guillier no va a estar dado por actos masivos, cierres de campaña con artistas nacionales o actos que generen un millonario costo económico porque este es un voto de convicción; porque ya 6 millones y medio de chilenos fueron a votar y ahora refrendarán entre solo dos opciones cuál es el proyecto de Chile que quieren”.

Para finalizar, el diputado PS puntualizó que “Chile inició un camino de reformas que no puede detenerse y en ese camino de profundización democrática las libertades se van a mantener intactas pero la solidaridad será el pilar fundamental en materia de Salud y Previsión que son los dos ejes principales que la sociedad nos demanda”.