Repunte del precio del cobre permitió a Codelco mejorar sus resultados

 La minera estatal generó excedentes que superan los US$ 1.600 millones y triplican lo entregado en todo 2016.

El repunte del precio del cobre y también la gestión han tenido un positivo impacto en los resultados obtenidos este año por Codelco, donde se destaca visión El Teniente, que sigue siendo la división que más produce y más excedentes aporta.

El presidente ejecutivo de esa empresa, Nelson Pizarro, dio a conocer los resultados del tercer trimestre; destacando que Codelco mantuvo sus costos más bajos que el promedio de la industria y generó US$ 1.614 millones para el país. “Este resultado -dijo- es fruto de la lección que aprendimos en 2015 y 2016, cuando la austeridad en materia de costos y la productividad se instalaron en nuestro ADN, lo que hoy nos permite ser competitivos más allá de los vaivenes del precio cobre”.

Con estos resultados, Codelco superó en más de seis veces su meta de excedentes comprometida con el Ministerio de Hacienda para el período enero a septiembre, la que estaba fijada en US$ 254 millones, y triplicó lo generado en todo 2016 (US$ 500 millones).

La competitividad en materia de costos es otra de las buenas noticias de la compañía. El costo directo (C1), que llegó a 131,8 centavos de dólar la libra (c/lb), es un 9% inferior al promedio del resto de la industria, un logro importante si se considera que en 2013 estaba 10% por encima. Además, la compañía cumplió su meta, pues tanto el costo C1 como el neto a cátodo (211,4 c/lb) estuvieron por debajo de lo presupuestado.

“En simple, en 2013 para producir cada libra de cobre la empresa gastaba 15 centavos de dólar más que el promedio de la minería privada. En estos cuatro años redujimos 28 centavos esos costos y ahora cada libra nos cuesta 13 centavos menos que a nuestros competidores, gracias al esfuerzo y gestión de todo Codelco por mejorar nuestros resultados para el Estado de Chile”, señaló Pizarro.

METAS DE PRODUCCION

La compañía, además, estuvo en línea con su meta de producción. A pesar de la fuerte caída en la ley del mineral de los últimos años, logró una producción propia de un millón 242 mil toneladas de cobre fino, las que superarán el millón 700 mil toneladas a fin de año, según el presupuesto de la compañía. El Teniente alcanzó una producción de 346 mil toneladas.

Se indicó que “la mejor gestión y el mejor precio del cobre fueron las variables relevantes en el logro de las metas de la mayor empresa estatal de Chile, que mira al futuro con una potente cartera de proyectos”, entre los cuales está el Nuevo Nivel Mina El Teniente.

Asimismo, Pizarro enfatizó que se debe mantener las políticas de austeridad que garantizan la competitividad de la compañía. “Codelco nuevamente ha cumplido con el país. La administración ha hecho su pega y los trabajadores han sabido ajustar sus legítimas expectativas al momento que vive la empresa. Ahora es indispensable que el dueño cumpla su parte, capitalizando a la Corporación”, expresó el presidente ejecutivo de la minera estatal.