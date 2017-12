Senador Letelier: “Nosotros vemos una derecha muy nerviosa que ha cometido errores no forzados de manera reiterada”

El senador e integrante del comando presidencial de Alejandro Guillier, destacó los esfuerzos por atraer nuevos votos, su acercamiento al progresismo y las propuestas para un posible gobierno del abanderado de centro izquierda.

Juvenal Arancibia D.

Es cierto que Chile Vamos comenzó un concienzudo “trabajo de calle” al día siguiente de la primera vuelta redoblando los esfuerzos para superar el 36% que obtuvo Sebastián Piñera en primera vuelta y que hoy lo enfrenta al senador Alejandro Guillier en un aireado debate diario más centrado en responder interpelaciones personales que a debatir ideas de fondo de cara al eventual gobierno de quien resulte victorioso el próximo 17 de diciembre.

En este sentido, la tardanza en presentar un programa de gobierno por parte de Guillier y las acusaciones de falta de proactividad en el trabajo territorial, han desembocado en que el pasado jueves 28 de noviembre se entregara las directivas del trabajo de campaña a nivel nacional. En Rancagua, la cita se llevó a cabo en el Sindicato de Panificadores de calle Bueras, instancia que el también senador e integrante del comando presidencial oficialista, Juan Pablo Letelier, detalló en una exclusiva entrevista con diario El Rancagüino.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA A DESARROLLAR PARA EL 17 DE DICIEMBRE?

R: Primero hay que constatar qué es lo que pasó en primera vuelta. Uno puede observar tres puntos objetivos: primero; hay un mundo progresista fragmentado que quieren reformar y aplicar ciertos cambios institucionales más o menos rápido. En segundo lugar, la derecha creció y por ende la brecha es más estrecha y se refleja en la composición del parlamento y tercero; esta es una elección absolutamente abierta porque no participó más del 50% de los electores.

Con esos tres hechos estructurales es evidente que para nosotros esta es una elección abierta que tiene como desafío agrupar al mundo progresista; redefinir o profundizar los planteamientos programáticos y desarrollar una acción que permita que voten más y nuevas personas. El lunes se hizo el replanteamiento sustantivo de Alejandro Guillier con un acto en Santiago por ende el principal esfuerzo es que se constituyan los trabajos de barrio, que cada persona vaya a hablar con sus vecinos, que caminen una cuadra al norte, una cuadra al sur, oriente y poniente.



¿EXISTE UNA RESPUESTA AL DISCURSO DE CHILE VAMOS CENTRADO EN LA FALTA DE LIDERAZGO DE ALEJANDRO GUILLIER?

R: La estrategia de la derecha de tratar de descalificar al contendor no es nueva, han estado en un ataque a su persona hace mucho tiempo, en la primera vuelta fue igual: que no tomaba decisiones que estaba solo, que no estaba solo, que estaba mal acompañado y ahora que vamos a ser como Venezuela.

Nosotros estamos mostrando que hay una serie de propuestas objetivas, serias y realizables para el país, las campañas del terror las hemos vivido en Chile en el Sí y el No, contra Aylwin, contra Lagos y Bachelet; nada nuevo. Nosotros vemos una derecha muy nerviosa y preocupada porque entre la primera y segunda vuelta hubo un cambio de clima y de estado de ánimo, la gente sabe que esta elección está abierta y es por eso que la derecha ha salido antes del marco legal a volantear, ha cometido errores no forzados de manera reiterada y han tenido que cambiar de posición en torno al tema de Educación.

Hoy tenemos una derecha a la defensiva y por ende más agresiva, constatando un esfuerzo de polarizar, asegurando que lo suyos vayan a votar y no es que no vayan a votar los que no votaron; es que vuelvan a votar los que ya votaron. Estamos ante una derecha reactiva que está asustada y preocupada de que hoy el que lleva el momentum e inercia es Guillier, como dice el dicho popular “a caballo pillado, caballo ganado”.



¿ES VIABLE ECONÓMICAMENTE EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL SENADOR GUILLIER?

R: La incorporación de un personaje como Ricardo Ffrench-Davis y otros al equipo económico es muy importante porque estamos hablando de gente con un peso tremendo con una mirada económica distinta, no monetarista, más fiscalista, preocupada no sólo de que se crezca sino que de cómo se crezca. El ciudadano vive la microeconomía no de la macroeconomía, vive de cuánto le cuesta pagar las cuotas del auto, de cuánto subió la bencina, de cuánto cuesta calefaccionarse, de esos temas.

Es necesario que el equipo económico piense en un crecimiento económico sustentable en el tiempo y por eso el debate de si vamos a seguir siendo una economía rentista que dependa de si los chinos comen o no, porque eso es lo que nos pasa, si los chinos crecen sube el precio del cobre se exporta más y el país crece, ese modelo está agotado y por eso crear una nueva economía que se desvincule de esta lógica es muy relevante y personas como Ffrench-Davis sirven para eso.

Yo creo que para efectivamente asumir situaciones de deudores como el CAE debemos preguntarnos si tiene sentido que Chile siga teniendo mucha plata depositada en fondos y no resolvamos problemas sociales. Creo que Alejandro Guillier lo planteó muy bien, en Chile es posible usar recursos propios para resolver estos problemas. Si Chile fue capaz en los 80 de pagar la deuda o quiebre de los bancos y generar una deuda subordinada perfectamente podemos condonar el CAE al 40% más vulnerable porque ¿quiénes fueron los afectados? La clase media emergente. Estamos hablando en términos estadísticos de gente C2 y C3, por tanto esto no es solo un problema de los deudores, es un problema estructural de consolidar a la clase media de nuestro país.



¿PROPONE EL PROGRAMA DE GOBIERNO UNA DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ECONÓMICA DEL PAÍS?

R: El programa apunta a generar condiciones en dos ámbitos concretos:

1.- En el norte: transformando la industria de producción energética con la energía solar y la minería, eso cambia completamente el paradigma. El costo de la energía en los próximos 20 años en el norte va a tender a cero, el bombear agua y hacer actividad agrícola complementaria con la minera y producción energética es muy importante pero para ir más allá se necesita agregar valor a ciertos productos y ahí las intenciones apuntan al litio porque el desafío de la humanidad es poder almacenar la energía que se produce, y si logramos resolver este escollo con litio y tecnología vamos a poder ser una plataforma para la región y eso es un valor agregado.

2.- La nueva plataforma de transmisión de datos es fundamental para cumplir un salto cualitativo en la economía del siglo XXI y tiene que ver con el desafío del Big Data y de ser una economía prestadora de servicios y por eso el plan de inversión en infraestructura es tan importante, Chile la único posibilidad que tiene de dar un salto para agregar valor es con otra infraestructura no con todas las carreteras yendo a los puertos.



¿EXPLOTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DEL LITIO?

R: El litio es un bien nacional de uso público, durante la dictadura de inventó, con gran sabiduría para los que la crearon, esto de las concesiones mineras. Soquimich tiene un contrato de arriendo y volumen por un tiempo y sin duda es necesario que Codelco y Corfo comiencen a explotar Litio. Se tiene que traer conocimiento de cómo tú agregas valor y lo que se quiere hacer es atraer asociados en la manufactura con alianzas público-privadas.



¿EL DEBATE DE LA EDUCACIÓN SE HA BASADO EN LA GRATUIDAD PERO QUÉ PASA CON LA CALIDAD?

R: Una de las grandes críticas de la Jornada Escolar Completa es que no basta con alargar las jornadas sino qué se hace en las jornadas. El reforzamiento con puros talleres de lenguaje y matemáticas, a juicio de nosotros es un error por eso en la Ley de la Educación Pública se cambió el paradigma, en cuanto al tamaño de cursos y en qué se usan las horas.

Somos un país que dejó desde la educación cívica, a las artes, a la música y algo que ha planteado el senador Guillier con mucha fuerza es que para que cambie la calidad se parte en el aula, se hace no pensando en el Simce, en la PSU o Matemáticas y Castellano, sino que, en una educación integral y ese es uno de los desafíos que se quiere enfrentar con la educación pública sacándola del ciclo de la política, de las elecciones municipales, algo que es bastante nocivo para el interés de los educandos.



¿QUÉ PROPONE GUILLIER EN CUANTO A SEGURIDAD Y EL NARCOTRÁFICO?

R: No puede ser de un sector político los temas del combate contra el narcotráfico, el flagelo que está afectando a varias poblaciones y los problemas de seguridad ciudadana. Creo que la derecha ha cometido un tremendo error en tratar de “partidizarlo”. El presidente Piñera dijo en su campaña anterior que iba a parar la puerta giratoria y no la paró porque no se trata de consignas, aquí se necesita prevenir, reprimir y rehabilitar.

Tenemos que establecer un nuevo pacto con los jueces y los fiscales de nuestro país. No puede ser que la persona que reincida en el delito vuelva a la calle. Carabineros cumple su objetivo y detienen y ponen a disposición pero se ha generado un absurdo de que quienes sufren del delito están menos protegidos que los mismo delincuentes entonces hay un desequilibrio. Espero que Chile Vamos entienda que estos temas podríamos separarlos del debate de las elecciones por cuanto los delincuentes no es que sean de derecha o izquierda, son delincuentes y las víctimas no tienen un color político, son víctimas.

Respeto al narcotráfico se debe hacer una guerra campal contra la pasta base, tratar a los consumidores por lo que son: enfermos. Piñera no asume que el problema más complejo, porque el habla de la dimensión represiva pero no de cómo rehabilitamos a la familia, no solo al consumidor. Esto es un problema de intervención colectiva, entiendo que nuestro especial énfasis debería ser la prevención más que la represión.