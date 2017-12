Haitianos y venezolanos lideran alza de inmigrantes en la región

– En la Gobernación de Cachapoal, en las últimas semanas se está atendiendo a un promedio de 140 personas al día. De enero a julio se realizaron mil 600 ingresos, mientras que de julio a noviembre, 4 mil 800 ingresos.

Los haitianos y venezolanos lideran el alza de inmigrantes en la Región de O’Higgins. Así se ha podido constatar en la Gobernación de Cachapoal, donde ha aumentado en forma significativa la solicitud de visas y otros trámites. De hecho, en las últimas semanas se observan frente a la gobernación largas filas de extranjeros que acuden a regularizar su situación en el país. Incluso, algunos duermen en los bancos de la plaza con el fin de estar primeros a la hora de la entrega de números de atención.

La gobernadora Mirenchu Beitía señaló que “de enero a junio de este año hicimos mil 600 ingresos y de julio a noviembre, 4 mil 800. Acá todo el personal de la gobernación, da alguna u otra forma está abocado a dar una atención lo más digna posible, de acuerdo a nuestros medios. Es más, en este momento estamos ejecutando proyectos para hacer mejoramiento a las oficinas de Extranjería”.

Agregó que “además, de un baño para el público aumentaremos a 4 baños, ahora los estamos adecuando, dos para varones, dos para damas y en el de mujeres se instalará un mudador. La atención de público la hacemos de lunes a jueves y los días viernes los estamos destinando a entregar los documentos”.

Dijo que sabe que hay muchas personas que están preocupadas por esta situación y que algunos comerciantes del sector de Plaza de Los Héroes han reclamado porque un grupo de inmigrantes se instala con varias horas de anticipación en el lugar. “Hay algunos temas de higiene, la plaza pública no tiene baños y a veces ellos orinan”. Respecto de la posibilidad de que se instale un baño químico en la plaza, indicó que los espacios púbicos los administra el municipio y ya se envió un oficio sobre el tema.

Explicó que hasta octubre las atenciones a los extranjeros se coordinaban a través de una página web, pero ante la creciente demanda ya no fue posible. “En noviembre se cerró la página web y estamos atendiendo la demanda espontánea. Entregamos 100 números, pero la cantidad de extranjeros que atendemos es de 130-140 por día. No tenemos capacidad para atender más. Antes se atendía un promedio de entre 20 a 30 personas”.

Añadió que la mayoría de los extranjeros ingresa como turista y “tienen 90 días para estar en esa condición en el país. El hecho de ser turistas les permite trabajar, pero se les da un permiso de trabajo si presentan un contrato de trabajo”.

El gran número de extranjeros que acude a realizar trámites ha generado problemas y en ocasiones situaciones críticas, por lo que se ha debido solicitar el apoyo de Carabineros. “Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y ya hemos logrado ordenar más la entrega de números”, señaló la gobernadora.

Agregó que la atención a los haitianos ha sido otro desafío. “Ellos tienen la barrera idiomática, pero además hay un tema cultural. Por ejemplo, cuando se cansan algunos se tiran al suelo, no dan preferencia a las mujeres, se toman las calles, hablan fuerte y parece que estuvieran peleando, pero no, es que hablan fuerte. Cada día es una contingencia, porque realmente están llegando muchos inmigrantes. Tuvimos que poner vallas papales porque se agolpan en la puerta y eso es riesgoso”.

Finalmente, la gobernación convocará a una mesa de trabajo a la que se invitará al municipio, a los comerciantes, al Obispado, a la Pastoral del Migrante y otras agrupaciones.

GOBERNACION DE CARDENAL CARO

La gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez, indicó que allá se atendía un promedio de 40 personas a la semana y que ahora ese mismo número lo hacen al día. Agregó que los inmigrantes provienen mayoritariamente de Haití, seguido de Perú, Bolivia y Venezuela. “Hasta la fecha llevamos atendidos en la provincia a 800 inmigrantes”.

GOBERNACION DE COLCHAGUA

El gobernador de Colchagua, Luis Barra, informó que actualmente se atiende un promedio de 60 inmigrantes al día y que este año se han realizado 2 mil 800 trámites. “Haitianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, colombianos, en ese orden es el ingreso de migrantes”.

Agregó que el aumento del ingreso de haitianos es considerable. “Hemos tomado varias medidas para brindar una buena atención, por ejemplo, entregar cita de manera telefónica, se contrató personal para la atención de consultas y orientación. También, se ha capacitado al personal de Extranjería en la lengua creol, de manera de dar una mejor atención a las personas de Haití”.

Allondji Alcide está hace un año y tres meses en Chile. Llegó de Haití “en busca de una vida mejor” y recién hace dos meses pudo traer a su esposa Marie Fanfan. En su país quedaron sus tres hijos, de 15, 12 y 10 años. Lo que más anhelan ahora es poder traerlos pronto. Allondji se expresa bien en español y cuenta que en una radioemisora francesa escuchaba hablar de lo bien que se vivía en Chile, por lo que decidió venir. Acá trabaja en una fábrica de muebles. Su esposa no habla español y por ahora está viviendo en Coltauco.

Louissaint Olyce llegó hace 15 meses a Chile, habla un poco de español y está trabajando en la temporada de la fruta en Graneros. Dice que se siente bien en el país, “Chile es muy bueno y tranquilo”.

Ismelie Alexandre llegó hace dos años a Chile y actualmente vive en San Vicente. Cuenta que demoró unos seis meses en aprender español, que le gusta Chile, pero que más adelante le gustaría volver a su país. “Extraño mucho. Allá quedaron mi mamá y mis hermanos”, expresa con nostalgia.

Wilmer es venezolano y desde hace siete meses vive en Coltauco. Decidió venir a Chile por la difícil situación que se vive en su país. Opina que se debería regular el ingreso de extranjeros y a la vez que el trámite fuera más ordenado “y menos engorroso”.

Brenda Cardone es boliviana y está en Chile con su hijo de dos años. Ingresó al país como turista y está angustiada porque en los próximos días vence su visa. Hace unos días acudió a la gobernación a solicitar un permiso de trabajo y le dieron número para ser atendida el 13 de diciembre, pero la visa vence antes de esa fecha. “No sé qué hacer”, señaló. Está trabajando en Lo Miranda.