A las 6 de la mañana comienzan las misas en el Santuario de Puquillay

En el Santuario de Puquillay de la comuna de Nancagua se encuentran preparando los últimos detalles para recibir a los miles de fieles que este viernes 8 de Diciembre llegarán a visitar a la Virgen.

El Rector del Santuario y Párroco de Nancagua y Cunaco, Fernando Miqueles, indicó que desde octubre están trabajando en el hermoseamiento del lugar, realizando trabajos de corte de pasto, pintando, mejorando los baños, limpieza de estanques de agua, limpieza de murales y del Cristo, trabajo que se une al aseo de las dependencias del Santuario, todo con el fin de recibir a los fieles de la mejor manera.

El sacerdote añadió que las actividades propiamente tal de la conmemoración de la Inmaculada Concepción comenzarán este 7 de Diciembre con una misa a las 20 horas, para luego oficiar la primera misa del día viernes 8 a las 6 de la mañana. Estas misas continuarán cada una hora, así como habrá confesiones durante todo el día. Por su parte, las religiosas recibirán las donaciones de los fieles.

La última misa será oficiada a las 20 horas, cerrándose las puertas del Santuario a las 21:30 horas. Además el Párroco destacó que también habrá misas en la capilla de Puquillay Bajo, ubicada en el camino que conduce al Santuario. La primera de ellas se oficiará a las 12 del día, mientras que la segunda será a las 20 horas. Acá también habrá confesiones, mandas, y se recibirán donaciones.

Un tema importante que enfatizó el Padre, Fernando Miqueles, dice relación con quienes no puedan subir al Santuario y deseen pagar su manda, lo podrán realizar en el sector destinado como bazar, donde habrá una caja habilitada para aquello.

Cabe recordar que desde hace algunos años el camino de bajada del templo fue pavimentado, lo que ha provocado un alivio para muchos fieles que llegan exhaustos a la cima. El camino pedregoso de subida continúa sin pavimentación, hecho que según el Padre continuará así, ya que la idea es simularlo a lo que es la vida, vale decir, “de sufrimiento, de exigencia, esfuerzo y mucha gente ha pedido que no lo pavimentemos”, dijo el Padre, quien pese a ello indicó que se deben realizar mejoras, entre ellas instalar más asientos, y mejorar llaves de agua, pero descarta una pavimentación futura.

Finalmente el Padre hizo extensiva la invitación a que lo fieles lleguen preparados este viernes al Santuario, provistos de agua, protección solar, ropa cómoda, enfatizando que no se puede fumar en el acceso y bajada al templo, debido a que el pasto del alrededor está seco, y un posible incendio provocaría que en cosa de minutos pueda ser destruido lo que por años ha costado construir.



TURISMO RELIGIOSO

Cabe recordar que hace algunas semanas atrás, se realizó en la comuna de Nancagua un seminario de turismo religioso y espiritual instancia organizada por la Municipalidad de Nancagua, en conjunto con la Dirección Regional de Sernatur, jornada que contó con la participación de representantes municipales de la región, párrocos y comunidad, quienes pudieron conocer en profundidad sobre el patrimonio cultural religioso y diversas festividades religiosas que se efectúan en la región.

“Este seminario está orientado principalmente en conocer las experiencias de otros territorios en el ámbito religioso. Destacar que en nuestra comuna se celebra la fiesta religiosa en el Santuario de Puquillay, la cual es muy concurrida por peregrinos, siendo ya una tradición, por lo tanto, queremos conocer las vivencias de otras zonas que tienen festividades similares y así ver cómo enlazamos la actividad espiritual con las visitas y contar con dotación de servicios para ellos”, indicó, Gonzalo González, alcalde (s) de Nancagua, quien además añadió en la oportunidad que “es un esfuerzo que estamos haciendo como municipio, para también poder rescatar todos aquellos sitios de interés patrimonial, darlos a conocer, difundirlos y ponerlos en valor, de modo que, Nancagua se posicione como un atractivo turístico y se incorpore dentro de los circuitos de la región”.

En este contexto, el Padre, Fernando Miqueles, indicó que en el futuro puede que se cree una ruta de turismo en la zona, lo que sería una buena instancia para que los turistas conozcan el Santuario.

Historia del santuario de Puquillay

El Santuario Purísima de Puquillay, fue bendecido el día 15 de agosto, de 1808, y levantado con la ayuda de los feligreses de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Nancagua, en conjunto con su párroco de aquel entonces, Pbro. Eufrasio Montero. La imagen de la Virgen María, tiene 3 metros de altura, fue elaborada en fierro bronceado y traída desde Francia. El pedestal que completa el conjunto, tiene 6 metros de altura y fue construido con piedras canteadas y ensambladas por artesanos del sector.

Cuenta la historia que la imagen de la Purísima proveniente de Francia, llegó al pueblo de Nancagua en un tren; fue guardada en el Templo de Nancagua y llevada posteriormente a una loma del cerro del sector de Puquillay. Desde allí, fue tirada por yuntas de bueyes, hasta quedar instalada sobre el pedestal de piedra en lo alto del cerro.

En un principio era solo la imagen de María es su pedestal, sin embargo, el trabajo de la comunidad de Nancagua y la entrega generosa por 17 años del Pbro. José Luis Castro Palominos (Q.E.P.D.), han hecho de este lugar de oración el Santuario Mariano más importante y visitado de la sexta región, que cuenta con nuevas instalaciones como son una sacristía, confesionarios, enfermería y servicios higiénicos.

Desde el primer momento en que se comenzaron a celebrar Eucaristías desde lo alto de la montaña, el recinto pasó a convertirse en un Santuario desde el cual, María, acompaña y protege día a día a todos sus hijos.

El Santuario de Puquillay se encuentra a 5 kilómetros de Nancagua.