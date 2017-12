Sacrilegios, exorcismos y laicos

“Si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, éste una gracia, áquel un peligro, éste la salvación”. (San Agustín, citado por la Const. Dogmática Lumen Gentium. Cap. IV. Los Laicos. n 32.)

“El Rancagüino” del miércoles 22 de noviembre, informaba que “El Obispado de Rancagua no autoriza a sacerdote exorcista a ir a Osorno”. Del texto citado se desprende que un grupo de “laicos católicos” habrían solicitado la intervención del Pbro. Sr. Luis Escobar, Exorcista de la diócesis de la Santa Cruz, en una Eucaristía o “Santa Misa de Reparación de Nuestro Templo Catedral”.

Antecedentes del Problema. Como señala el artículo citado, los católicos osorninos –o parte de esa iglesia diocesana- rechazaron la designación canónica de Mons. Juan Barros como obispo de esa sede. Juan Barros Madrid fue ordenado obispo el 26 de junio de 1995. Se había desempeñado como Obispo Castrense de Chile, por tanto, al ser designado por el Papa Francisco como obispo de Osorno, tenía veinte años de ministerio episcopal. El rechazo de los laicos osorninos (y tengo entendido que también de algunos clérigos) tiene como asidero la acusación de “complicidad implícita” que pesa sobre el obispo Barros en el escándalo de Karadima.

Sacrilegios. El catecismo de la Iglesia Católica define: “El sacrilegio consiste en profanar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas y los lugares consagrados a Dios. el sacrilegio es un pecado grave sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el Cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente”. (op, cit. N 2120) ¿Quiénes cometieron sacrilegio en la oposición al obispo Barros? Desde luego cada uno de esos católicos que provocaron desórdenes y protestas al interior del templo catedral y agredieron de palabra y de obra al obispo legítimamente nombrado por el Papa. Se profanó el templo, se profanó la Eucaristía, se profanó una persona consagrada.

Tenemos conocimiento, si nos atenemos a las publicaciones de la prensa desde el 21 de marzo de 2015 en adelante, que estos ataques no han cesado. Grave es el escándalo de esos laicos “católicos” que van a comulgar para insultar al prelado y pedirle que renuncie. Grave porque se utiliza el Sacramento de la Caridad y de la Redención para ofender a un obispo.

Rito de Reconciliación de un templo profanado. La catedral de Osorno no es la única que se ha profanado en Chile. Los templos incendiados por los araucanos (parcial o totalmente) son sacrilegios recientes. Personalmente no olvido la “toma” de la catedral de Santiago, (11 de agosto de 1968) vergonzoso incidente en el cual participaron nueve sacerdotes, tres religiosas y doscientos laicos. Esta “toma” fue un pésimo ejemplo que se imitó luego en muchas partes de la patria. Hasta antes del Concilio Vaticano II, (1962-1965) la reconciliación de un templo violado, según el Ritual Romano, debía realizarlo el obispo o un sacerdote delegado ad hoc. Si el templo profanado estaba consagrado, solo el obispo podía celebrar el rito. Esto nos da una idea del concepto que se debe tener sobre las personas, los lugares y las cosas sagradas. En el caso de Osorno, es al obispo a quien corresponde reconciliar el templo o en su defecto al Metropolitano. (Arzobispo del cual es sufragánea la diócesis de Osorno, es decir, Puerto Montt.)

Exorcismos. Estos ritos de la Iglesia Católica, que contenidos en el antiguo Ritual Romano (Editado por Pablo V y enmendado y aumentado por Benedicto XIV (1752) ocupaban el Título X, Capítulo I con el título de: “Del exorcismo de los poseídos por el demonio”. El rito estaba precedido de 21 advertencias, de las cuales la primera determinaba cuáles debían ser las aptitudes y capacidades del “legítimo ministro” o exorcista. En cuanto al rito, quienes hayan leído “Del Amor y otros demonios” (G. García Márquez) podrán formarse una somera aunque errónea idea de lo que era un exorcismo. No entraremos en detalles porque no es el caso. No se requiere ser teólogo para comprender que ni el obispo de Osorno ni los “católicos” que lo rechazan están poseídos del demonio. No dudamos de la piedad, prudencia, integridad de vida y seriedad del Pbro. Sr. Escobar, pero el problema de los osorninos pasa por asumir que, como dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la Iglesia es una Sociedad Jerárquica. (Cap. I n 8.) A ella están incorporados en plenitud aquellos que la aceptan íntegramente: “aceptan la totalidad de su organización (Jerarquía: Papa, obispos, sacerdotes, laicos) y todos los medios de salvación establecidos en ella”. (Cap. I n 14.) Considérense como perteneciendo al “cuerpo” de la Iglesia aquellos que “no perseverando en la caridad” no pertenecen al corazón de la Iglesia. En simples palabras, los laicos católicos no estamos llamados a determinar quiénes serán nuestros pastores. Esta mentalidad no es una idea original criolla. Wyclef entre sus errores y herejías decía que las elecciones eclesiásticas debían echarse a suerte. Durante la Reforma (cuyos 500 años se recuerdan este 2017) se abolió la jerarquía o ésta quedó sujeta a la voluntad de los príncipes, como aún sucede en Inglaterra. La “toma” de 1968 arriba citada exigía la elección democrática de los obispos y aunque nadie lo recuerde, por esa misma época, “la Iglesia Joven” no trepidó en irrumpir sin ningún respeto en la consagración episcopal de Monseñor Ismael Errázuriz en el templo del Sagrado Corazón de El Bosque, invocando, precisamente, derechos que nunca han tenido los laicos. Probablemente, en la visita que hará a nuestro país el Papa Francisco habrá –no ya malos católicos- sino gente maleducada que aprovecharán de mostrarle al sucesor de Pedro, “cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero”, ya que no su fe y su obediencia.

Una hojeada al Nuevo Testamento. No faltará el majadero que insista en la “complicidad implícita” de Mons. Barros. En mi vida, que no ha sido corta, aprendí que cuando uno es súbdito no queda otra alternativa que: Ver, oír y callar. Pero, sobre todo hemos de escuchar la voz del Buen Pastor: “No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados”. (Mateo 7, 1-5.) A los soberbios osorninos les recomendaría leer, al menos, los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Y, por supuesto el capítulo 6 de la I Carta a los Corintios especialmente cuando Pablo dice: “Ya es una desgracia que tengan pleitos unos contra otros. ¿No sería mejor sufrir la injusticia y soportar algún perjuicio? Pero no; son ustedes que cometen injusticias y perjudican a otros, y esos son hermanos”. (I Corintios 6, 7.).

Acá primó el raciocinio de la jerarquía de la Iglesia Católica”. Leemos en el artículo del 22 de noviembre. Lógico. La asistencia del Espíritu Santo fue dada a los Apóstoles y a sus legítimos sucesores. No ha sido el paradigma católico el de ovejas que arrean al Pastor. En suma. Un problema de fe y no de exorcismos.

Mario Noceti Zerega