Región en Movimiento anuncia apoyo a candidatura de Sebastián Piñera

La agrupación liderada por Moisés Saravia, apuesta por un gobierno que asegure el desarrollo de las personas en libertad absoluta, idea que solo la candidatura del abanderado de Chile Vamos permitiría, aunque advierte que su apoyo se condiciona a la rendición de cuentas y puede transformarse en un “boomerang”.



Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.

Región en Movimiento es la agrupación que lidera Moisés Saravia, ex Seremi de Obras Públicas y actual presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción y que a partir de este miércoles apoya oficialmente la candidatura de Sebastián Piñera dada la positiva acogida de una serie de propuestas generadas por el colectivo regional.

Moisés Saravia quien acercó solo al comando de Chile Vamos las propuestas centradas en el desarrollo de la Región O’higgins, explicó que la colectividad respondió y agradeció la batería de acciones donde coincidirían en un importante número de puntos con el programa de gobierno, aunque Saravia advirtió que esto no significa expender un cheque en blanco, sino muy por el contrario esto genera un precedente para la agrupación y así exigir la llamada “accountability” o rendición de cuentas.

Cabe recordar que “Región en Movimiento” nace con el claro objetivo de aportar ideas y opiniones que finalmente redunden en el desarrollo socioeconómico de O’higgins y por ende el país, esto canalizando el trabajo de profesionales, académicos, empresarios y también dirigentes sociales de diversas esferas relevantes para la zona.

El directivo de la colectividad, expresó que “enviamos propuestas concretas respeto a infraestructura, desarrollo económico, sindical, etc. Además adherimos a valores concretos como la libertad absoluta del ser humano y desde ese punto de vista no aceptamos el estatismo que no permita el desarrollo de la gente común y corriente, de acuerdo a eso lo que más permite este modelo es la economía de libre mercado, obviamente, con las regulaciones más estrictas para que no aparezcan entes que abusen del sistema, por eso hoy, ad portas de elegir un presidente nosotros como movimiento adherimos a Sebastián Piñera”.

“Hasta el momento ha sido el único que ha realizado propuestas que concuerdan con nuestra visión y obviamente si no hay propuestas que no concuerden con nuestra visión no las vamos a aceptar, tolerar o seguir. Las propuestas que hemos vista de Guillier o el Frente Amplio son más bien populistas y sin sustento como el Frente Amplio y No Más AFP”, manifestó Saravia.

Finalmente, el ex seremi de Obras Públicas puntualizó que “nosotros pensamos que en el siglo XXI la gente no es tonta, sabe lo que quiere y tiene la información y sabe lo que quiere, por lo que no podemos engañarla. Entonces queremos un gobierno que nos permita desarrollarnos en libertad absoluta y que, a su vez, regionalmente nos permita desarrollar lo que la gente quiere. Nosotros como Región En Movimiento vamos a ser absolutamente cuestionadores de quien dirija al país y de las autoridades regionales, esto no es un cheque en blanco y se les puede devolver como boomerang y en esa línea estamos”, advirtió.

EL PROGRAMA DE GOBIERNO Y LOS DENOMINADORES COMUNES CON REGIÓN EN MOVIMIENTO



Nuestra región necesita retomar el crecimiento, contar con más y mejores empleos, una atención en salud más rápida y eficiente, una educación de mayor calidad, mejor infraestructura pública, una tercera edad más protegida y con mejores pensiones, erradicar la corrupción, respetar a los trabajadores, combatir la delincuencia, en fin, hay muchos temas por mejorar y nosotros, desde esta tribuna, queremos destacar el programa de gobierno de Sebastián Piñera.

Por todo lo anterior, los dirigentes sociales y empresariales, los profesionales y técnicos del mundo independiente que adherimos al candidato presidencial Sebastián Piñera, y destacamos los siguientes puntos de su programa de gobierno:



• Rescatar la unidad y volver a la cultura del diálogo y los acuerdos.

• Un país que crece y crea empleos de calidad.

• Mejoremos la educación en la sala de clases.

• Ciencia, innovación y emprendimiento para embarcarnos en la revolución tecnológica.

• La familia en el centro de la política social.

• Red Clase Media Protegida.

• Envejecimiento positivo y pensiones dignas.

• Compromiso mujer.

• Cirugía mayor a la salud.

• Una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad.

• Seguridad ciudadana.

• Un Estado moderno, cercano e inteligente al servicio de las personas.

• Descentralización y regionalización.

• Ciudades más humanas y transporte digno.

• Medio ambiente, cambio climático y calentamiento global.