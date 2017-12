 Cobra fuerza el posible retorno de Ramón Fernández a O’Higgins

El volante de creación el sábado dejará de ser jugador de Colo-Colo, y desde la capital señalan que estaría cerca de volver a vestir la camiseta celeste. En el Monasterio, en tanto, aguardarían por el visto bueno del DT para concretar su regreso.

Ricardo Obando

Desde hace un par de jornadas, que el nombre de Ramón Fernández volvió a ser ligado con O’Higgins de Rancagua. Una información emanada desde el Canal del Fútbol da cuenta que el jugador, que culmina este sábado su vínculo con Colo-Colo, se habría reunido ya con directivos rancagüinos para barajar la opción de volver a vestir la casaquilla celeste tras su salida hace ya un año y medio.

En ese contexto, y sabiendas que el DT Gabriel Milito requerirá a un hombre probado y de experiencia en la creación del equipo para la nueva temporada que se avecina, el solo citar a Ramón calza perfecto.

De esta manera, en el Monasterio Celeste el entrenador del Capo de Provincia tuvo palabras para esta opción, señalando que el concurso de Fernández le fue sugerido, pero no especificando quién o quiénes se lo enseñaron como carta de refuerzo.

Sobre el naturalizado chileno, Milito dijo que “es un jugador con muy buenos antecedentes, que ha pasado por el club (en dos oportunidades), que ha dejado una muy buena imagen. Jugó en la U de Chile, hoy está en Colo-Colo, y ahí no se llega tan fácil, hay que ser un buen jugador”.

Además, el DT aseguró que el nombre de Ramón “es uno de los futbolistas que nos han mencionado, pero lo definiremos la semana próxima”.

Ahora bien, sobre el caso particular del “10”, comentó que “Ramón Fernández es un jugador que reúne las condiciones de los que a nosotros nos gustan, después veremos si esa opción puede llegar a ser válida o no”. Inclusive, sentenció que futbolistas como el actual volante del cacique quedaría bien puesto en el equipo, porque “pienso que los buenos jugadores encajan en cualquier lado”.

CALANDRIA CON EL OK PARA SEGUIR

Otro de los puntos que tocó Milito dice relación con el análisis de quienes seguirán en el plantel para la temporada 2018.

En ese aspecto, el estratega celeste señaló que “hay futbolistas que finalizan y probablemente continúen, el caso de Pablo Calandria por ejemplo. Él quiere seguir jugando y nosotros hemos dado el visto bueno. Después veremos cada caso en particular”.

Pero, al ser consultado de los casos de Lautaro Comas y Mauro Visaguirre, dos de los “refuerzos” que llegaron cuando Cristian Arán era el director técnico y que su en mandato prácticamente no han sido citados ni han jugado, manifestó que antes de decir públicamente respecto a su futuro en el club, debía dialogar con ellos previamente.